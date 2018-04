"Lo dico da comunicatore, Buffon non ha macchiato la sua immagine". Lo dice Fabio Caressa a Sky Sport durante Sky Calcio Club: "Non sarà come Zidane come ho letto in giro. Zidane dà l'immagine di una testata alla sua ultima partita, Buffon invece ha detto solo parole, verba volant. Vedrete che non macchierà la sua immagine, rimarrà il cartellino all'ultima in Champions e nient'altro di negativo nella tua strepitosa carriera".