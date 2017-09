Intervenuto dagli studi di Sky, Fabio Caressa ha espresso la propria opinione sul momento di Inter e Milan.



"L’Inter ha avuto molta fortuna in queste prime giornate, ricorda molto Mancini che fino a Natale è stato in testa alla classifica. Sarà cruciale la scelta del trequartista. Joao Mario sta deludendo molto, Perisic può essere un’idea, ma dalla fascia non vorrei mai perderlo. Secondo me il derby sarà decisivo, soprattutto per Montella. Mazzarri al suo posto? Andare via dall’Inter per lui è stato un trauma, la vedrei una scelta a rischio“.