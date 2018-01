"Dybala? Non è un fenomeno". Parola di Fabio Caressa che, intervenuto dagli studi di Sky Sport 24, ha espresso la sua opinione sulla Joya: “Dybala non è il giocatore più importante della Juve. Quello è Mandzukic, insieme a lui c’è Higuain e mettiamoci pure Khedira, Matuidi, Chiellini, Pjanic… E poi dobbiamo smetterla di giudicare un giocatore come un fenomeno dopo mezzo campionato. Potrà essere considerato tale quando supererà i 20 gol a stagione. Fino a quel momento resta un ottimo giocatore”.



Caressa parla poi dell'infortunio di Dybala: “La sua assenza danneggerà la Juventus? Falso, secondo me c’era il rischio che la vicenda prendesse una piega un po’ antipatica, prima della Champions League. Perché secondo me Dybala avrebbe continuato a non giocare, soprattutto nelle partite importanti. Per Allegri c’è un solo centravanti, che è Higuain. Dybala fa la riserva di Higuain e, per farlo giocare come a Cagliari, devi cambiare il resto della squadra e togliere il 4-3-3. Quindi questo infortunio favorisce Allegri, gli permette di avere un equilibrio fino alla Champions che poi potrà essere stravolto, perché quando ci saranno due partite a settimana Dybala ne giocherà almeno una da titolare. Nessuno è felice quando si fa male un giocatore, ma meglio adesso che in un altro momento”.