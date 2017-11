Fabio Caressa ha parlato, a Sky Sport 24, della situazione del Milan: "Un esonero di Montella risolverebbe i problemi? No, anzi, si ricomincerebbe da capo con un altro modo di giocare. I problemi sono quelli di una squadra in crescita, che si è forse convinta di essere più forte di quello che è in realtà. Ha un problema offensivo piuttosto serio. Kalinic in questo momento non ti aiuta come dovrebbe. Nel Milan manca chi fa la differenza davanti, manca uno spaccareti. Pensavano potesse diventarlo André Silva, ancora mi sembra un po' fragile. Bonucci? Sa benissimo anche lui di essere sotto esame, anche da parte di sé stesso. Spero abbia utilizzato questi giorni per stare in famiglia, al fatto di non doversi ritenere per forza salvatore della patria. Cutrone? E' l'unico che è entrato e ha fatto gol sempre, ma in Italia deve trovare qualcuno che fa gol, questo va al di là di tutti i problemi. Le premesse con una campagna acquisti straordinaria c'erano, credo siano problemi dovuti alla crescita. La preoccupazione è cresciuta perchè all'inizio sono state dette cose sulla Champions, poi ridimensionate. Sono sicuro che se il Milan dovesse fare male col Sassuolo ci sarà un cambio, ma non sono convinto che con un altro allenatore le cose migliorerebbero. Gattuso? In una squadra in crisi di crescita non metterei un allenatore in crescita, ma un allenatore maturo con grande esperienza".