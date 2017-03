Intervenuto a Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato così di Inter sul lato dirigenziale: "A me Zhang jr piace moltissimo, parla quando deve e sta zitto quando non deve parlare. Abbiamo bisogno di figure così in Italia. Con le prime 6 l'Inter deve dimostrare di poter vincere, il salto di qualità si fa in queste partite. La strada è quella giusta, l'Inter è già una grande squadra, ci sono stati alti e bassi ma è normale in fase di costruzione. La strada è lunga, ma è già segnata e la macchina è veloce. Il prossimo mercato darà una potenza superiore alla macchina e se fossi tifoso interista sarei ottimista. Per questa stagione aspetterei di vedere se ci sarà questa continuità di risultati. Mi aspetto un grande futuro".