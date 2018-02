Fabio Caressa ha parlato della lotta per il titolo in Serie A dagli studi di Sky Sport 24: “Lo scudetto si deciderà con lo scontro diretto tra Juventus e Napoli il 22 aprile a Torino. Il campionato è bellissimo, Sarri ha ragione quando dice che poteva essere un po’ come la Bundesliga, con il Bayern Monaco a +18 sulle altre. Invece Juve e Napoli viaggiano verso un record di punti assoluto a livello europeo, sono squadre superiori. Non credo che bianconeri e azzurri arriveranno allo scontro diretto con più di tre punti di distacco l’una dall’altra, quindi sicuramente si deciderà tutto in quella partita. Il Napoli ha vinto con le grandi? E’ una differenza importante, anche se ha fatto qualche passo falso con le piccole. Ma una delle vittorie più importanti di Sarri è arrivata a Bergamo contro l’Atalanta. Il Napoli sta mostrando questo grande patto tra società, allenatore e giocatori, per arrivare all’obiettivo finale. Sarri è come il professore de L’Attimo Fuggente, che compattava la classe dando a tutti ideali tanto forti che poi riuscivano a superare qualsiasi difficoltà proprio aggrappandosi a questi valori”.