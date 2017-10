Intervenuto a Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha parlato così della gestione di Vincenzo Montella al Milan: "La dirigenza non gradiva il fatto che fossero fuori tanti nuovi acquisti. Ci sta, quando spendi tanti soldi sul mercato e poi i nuovi non giocano... vedi Cutrone, è stato titolare a lungo con Kalinic in panchina all'inizio della stagione. E' chiaro che è un po' come se sconfessassi il lavoro dei dirigenti".