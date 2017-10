. Per questo, la birra lager da sempre vicina al mondo del pallone, ha deciso di regalare a tutta la community del Carlsberg Club un nuovo tool per vivere le sfide del fantacalcio con una nuova prospettiva. Si tratta di, la piattaforma statistica sviluppata da Perform Media, che fornisce agli appassionati del fantacalcio tutti gli insight, i dati, i consigli e le informazioni più utili per schierare la formazione vincente e per scoprire tutti i segreti della Serie A.di impostare la propria formazione oppure di farsi consigliare quella vincente dal sistema., società che fornisce evidenze statistiche alle testate sportive e ai telecronisti, gli utenti vengono aggiornati settimanalmente sul valore dei giocatori in base ad informazioni quali: la loro performance, la forma fisica, eventuali infortuni e le probabilità di schieramento partita dopo partita. Per rendere tutto più coinvolgente ed esclusivo la piattaforma è arricchita cono.“La community di 8.500 iscritti al Carlsberg club ci ha dato un ulteriore stimolo per creare uno strumento nuovo e unico per i nostri fan.o che si sfidano settimanalmente”, racconta, Marketing Manager di Carlsberg Italia. “Con Carlsberg Fantamanager vogliamo confermare la storica passione di Carlsberg per il grande calcio di Serie A e l’attenzione ad un mondo che tutti i grandi appassionati di calcio conoscono bene: il Fantacalcio. Per questo progetto abbiamo deciso di affidarci ad una delle più importanti società a livello internazionale per l’elaborazione statistica dei dati sportivi indispensabili per un Fantamanager”.”, aggiunge, Business Development Director Perform Italia. “Il progetto è innovativo nel panorama sportivo italiano, crediamo che Fantamanager sia il luogo ideale dove si sposano passione e tecnica, amore e conoscenza per il calcio, elementi fondamentali per essere i migliori fantallenatori del mercato.”, attraverso una campagna digital, che vede coinvolti tutti i principali siti sportivi e le piattaforme. A completare la strategia l’utilizzo del Programmatic sul pubblico appassionato di calcio e fantacalcio. A breve il progetto si amplierà con il coinvolgimento di alcune community e influencer del mondo del calcio, che forniranno altri utili e interessanti contenuti a tutti gli aspiranti Carlsberg Fantamanager e agli appassionati della Serie A.OMD Worldwide, www.omd.com, è una delle più grandi e innovative agenzie specializzate nel media marketing al mondo e conta tra i suoi clienti molte tra le aziende più famose e di successo a livello mondiale, con più di 140 uffici in 80 paesi e con due sedi in Italia a Milano e Roma. OMD è conosciuta per la sua portata globale, per una forte integrazione con il mondo digitale e per la sua creatività ed è stata premiata come l’Agenzia media più creativa da The Gunn Report per undici anni consecutivi, un record senza precedenti. OMD è stata anche nominata Agency Network of the Year agli M&M Global Awards 2014 e 2012 e al Festival of Media 2015 e 2016; Agenzia dell’anno per il 2008, 2009, 2011, 2013 e 2014 da Adweek; Agenzia dell’anno per il 2009 e il 2011 da Advertising Age ed è stata l’agenzia media più premiata a Cannes nel 2013 e nel 2016. Nel 2017 è stata nominata media network of the year a Cannes. In Italia OMD è stata inoltre premiata Best Digital Media Agency 2014 e 2015 agli NC Awards. E’ una sigla del gruppo Omnicom Media Group Inc, il gruppo leader mondiale nella comunicazione pubblicitaria, corporate e consulenza di marketing.