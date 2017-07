I destini di Roma e Sassuolo tornano a intrecciarsi sul mercato. Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde, ha parlato al Corriere dello Sport del futuro dei big del club del patron Squinzi: "Noi avremmo piacere che Berardi, Defrel e Acerbi restassero, ma ci sta a cuore che abbiano voglia, entusiasmo e credano nel progetto. Non costringiamo nessuno, è chiaro che le offerte devono essere consone".



SU BERARDI E DEFREL - "Possibilità che Domenico vada via? Spero che resti, e non solo lui. Siamo sempre pronti a parlare con tutti. Intanto al raduno c'è lui e ci sono gli altri, cominciano a lavorare mentre la società fa il suo. La Roma ci ha chiesto Gregoire e vedremo cosa fare: loro conoscono le nostre richieste e le riteniamo ragionevoli”.



SU ACERBI - "Per noi Francesco è molto importante. Non abbiamo accettato l'offerta del Galatasaray, vorremmo che restasse, ma abbiamo comunque in rosa le soluzioni per il ruolo, da Ferrari a Letschert. Non mi preoccupa l'eventuale sostituzione. Rischio braccio di ferro? Non dobbiamo avere contenziosi, non ci penso. Le cose sono abbastanza semplici e si ragiona tra professionisti. Ciascuno fa la sua parte: i giocatori quando hanno firmato il contratto erano consapevoli e hanno accettato le condizioni economiche. Gli accordi si sono fatti in due".