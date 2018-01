Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla del futuro di Politano, cercato dal Napoli, al termine dell'Assemblea FIGC: "oggi la priorità per una società come il Sassuolo è guardare l’aspetto tecnico e sicuramente non guardare a quello economico. Lui ha scelto il Napoli? Lui ha la volontà di andare in un grande club, non so poi se il Napoli o altre, perché non c’è solo in Napoli di mezzo. Noi dobbiamo guardare al Sassuolo, la volontà del ragazzo ci può dispiacere ma non dobbiamo dimenticare che gli abbiamo rinnovato il contratto poco tempo fa e credo che sia anche giusto nei confronti della società, dei tifosi, dei suoi compagni rispettare quello che è stato fatto. Vedremo se ci saranno novità, sono ore importanti. L’offerta del Napoli? Non solo loro, ma anche altre società sono interessate a Politano. Noi nel mese di gennaio evitiamo di cedere i giocatori che riteniamo importanti come abbiamo fatto con Zaza e con Defrel. L’offerta della Juve per Politano più interessante? La Juve è interessata al giocatore, non lo dobbiamo nascondere ma non stiamo a discutere l’aspetto economico. In queste ore si decide? Entro mercoledì alle 23"