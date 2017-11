Buone notizie in casa Paris Saint Germain. Le compagne dei due calciatori brasiliani Lucas Moura e Marquinhos, Larissa Saad e Carol Cabrino hanno dato alla luce due splendidi figli. Il 1 novembre Marquinhos ha accolto in famiglia la figlia Maria Eduarda, mentre due giorni fa la stessa gioia è capitata a Lucas con il piccolo Miguel.



La coincidenza che ha fatto sorridere l'ambiente parigino è però legata alla data del concepimento. Entrambi i piccoli sono nati praticamente a 9 mesi di distanza dallo storico successo per 4-0 ottenuto dal Paris Saint Germain contro il Barcellona. Una vittoria in campo che ha portato gioia anche fuori? Può darsi, nel frattempo ecco Carol e Larissa nella nostra gallery.