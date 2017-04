CARPI-BARI 2-0





Carpi (4-4-2): Belec; Struna, Sabbione, Poli, Letizia; Concas, Lollo, Bianco (87′ Mbaye), Di Gaudio (75′ Jelenic); Mbakogu, Lasagna (92′ Seck). A Disp.: Petkovic, Lasicki, Romagnoli, Bifulco, D’Urso, Fedato, Beretta, Forte. All.: Castori

Squalificati: Gagliolo.

Indisponibili: Carletti, Pasciuti, Colombi,



Bari (4-3-3): Micai; Sabelli, Moras, Tonucci, Daprelà; Macek (50′ Furlan), Basha (83′ Greco), Salzano; Galano, Maniero, Martinho (70′ Parigini). A Disp.: Gori, Suagher, Morleo, Cassani, Fedele, Turi, Maniero. All.: Colantuono.

Squalificati: Capradossi

Indisponibili: Brienza, Iva, Romizi, Raicevic, Floro Flores.



Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Concas (C), Lasagna (C), Moras (B), Struna (C), Mbakogu (C), Parigini (B),



Marcatori: 19′ Tonucci (Aut.), 69′ Mbakogu (C)