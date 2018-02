Nicola Antonio Calabro, tecnico del Carpi, parla così in conferenza stampa dopo la gara vinta all'Arechi di Salerno: "Abbiamo deciso di giocarcela a centrocampo, sapevamo di non dover concedere palleggio alla Salernitana e dovevamo far correre i loro difensori con la faccia rivolta verso la loro porta, altrimenti se avessimo perso palloni a centrocampo permettendo ai loro attaccanti, dotati di grande gamba, di ribaltare l'azione, avremmo messo in risalto le qualità della Salernitana, che sono tante. Il rigore? Vorrei rivedere l'episodio. A velocità normale non mi sembrava rigore. Vorrei rivedere anche la trattenuta su Brosco in occasione del nostro corner, ma preferisco non esprimermi. La Salernitana? Avevo grande rispetto della squadra, so che ha grandi potenzialità specialmente in ripartenza. Giocatori come Sprocati e Rossi che giocano tra le linee sono pericolosi".