Antonio Calabro, tecnico del Carpi, parla dopo il ko sul campo del Novara: "Non abbiamo fatto un tiro in porta in 90 minuti? La partita si è sviluppata così, siamo partiti in maniera abbastanza buona nella prima mezz’ora ma non abbiamo poi costruito azioni pericolose. Bisogna costruire i presupposti per colpire e non lo abbiamo fatto. Abbiamo preso gol a difesa schierata, potevamo coprire in maniera diversa. Nel secondo tempo abbiamo provato a girare la partita cambiando modulo e non ce l’abbiamo fatta. Melchiorri? Più starà in campo e più ci aiuterà, è un giocatore fondamentale per noi. Dal mercato non mi aspetto niente, se ne occupa la società".