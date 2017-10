Antonio Calabro, tecnico del Carpi, parla in conferenza stampa dopo il pareggio con la Pro Vercelli: "Se fossimo stati presuntuosi e un po' più belli non avremmo portato a casa punti. La Pro Vercelli è in un momento di forma strepitoso e questo si poteva fare, siamo stati bravi a portare a casa un punto. Bisogna analizzare lucidamente la situazione, questo pareggio significa un punto in classifica e averne tolti due a una concorrente per la salvezza. I piemontesi sono una buona squadra, lo confermano le ultime partite, ed è allenata da un ottimo tecnico che ho sfidato più volte anche in Serie C. Gli faccio i complimenti perché si è conquistato questa categoria senza che nessuno gli regalasse niente".