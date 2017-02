Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori parla alla vigilia del match con il Cesena: ""Abbiamo rinnovato e allargato la rosa. Sono arrivati giocatori interessanti che hanno molto entusiasmo, una componente importante anche in allenamento, dove se sale il ritmo cresce poi anche la prestazione. Con maggiore competizione tutti sono portati a dare il massimo. Sono stati acquisti mirati, e mi riempe di soddisfazione avere molti giovani, alcuni esordienti, con cui lavorare per farli crescere. E’ una cosa che il Carpi deve continuare a fare".



Due parole, poi, sul ritorno di Mbakogu: "Ho parlato con Jerry prima che tornasse qui, è molto motivato. Il suo ritorno è stato preso con entusiasmo da staff e compagni. Jerry e Kevin sono compatibili per poter anche giocare insieme, poi io guardo l’equilibrio della squadra e questo a volte può darcelo l’uso di una o due punte. Fisicamente in allenamento l’ho trovato bene, poi sarà il campo a dirci quale è la sua condizione. I tifosi? Sono maturi ed intelligenti, anche nelle migliori famiglie succede di litigare, solo gli ipocriti non discutono mai. Ma Jerry saprà farsi valere in campo ed i nostri tifosi riconosceranno il suo valore".