Dopo aver risolto il contratto con il Foggia, Cosimo Chiricò è libero di accasarsi in un nuovo club. Come riporta Sportitalia, per l’esterno offensivo classe 1991 c’è in pole il Carpi, che lo seguiva da settimane. Ma se il club emiliano non dovesse chiudere l’operazione a stretto giro di posta, ci sono Entella e Venezia in quest’ordine.