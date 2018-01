Federico Melchiorri, nuovo attaccante del Carpi, si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Saluto tutti, a partire dalla città che mi ha già accolto in modo caloroso. L’estate scorsa c’era stata la possibilità di venire qui ma col ginocchio non ero ancora al 100% e disponibile per il girone d’andata, ho preferito recuperare al massimo a Cagliari e quando il mercato ha riaperto e c’è stata la possibilità di venire qui è arrivato subito l’accordo col Carpi senza pensarci due volte. Quando ci fu il primo contatto col Carpi nel 2015 rimanemmo tutti male perché le cose non andarono come tutti pensavamo, ma il Carpi mi ha cercato in ogni sessione di mercato e questo mi ha fatto capire quanto ci tenga a me. Non ho ascoltato altre proposte".