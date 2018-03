Carpi-Ternana 2-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 12' Melchiorri (C), 38' Montalto (T), 68' Concas (C)



Carpi (3-5-2): Colombi; Poli, Capela, Ligi; Pachonik, Verna, Pasciuti, Garritano, Di Chiara (78' Mbaye); Malcore (66' Concas), Melchiorri. All. Calabro.



Ternana (3-4-1-2): Sala; Valjent, Gasparetto, Signorini; Vitiello (62' Carretta), Paolucci, Tremolada, Ferretti (87' Statella); Defendi; Montalto, Piovaccari (77' Finotto). All. De Canio.



Arbitro: Pillitteri di Palermo



Ammoniti: 71' Defendi (T)