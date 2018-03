Jamie Carragher, grande ex difensore del Liverpool, ha parlato di Giorgio Chiellini sulle pagine del Telegraph. E che elogio! "Contro il Tottenham, negli ultimi 20 minuti di partita, il difensore italiano è stato decisivo. Nessuno in Inghilterra è capace di avere la sua stessa grinta. Al c.t. britannico, Gareth Southgate un difensore come Giorgio Chiellini manca per la Coppa del Mondo. Questa è un vero problema per la nazionale. Quando l’Inghilterra si troverà sotto pressione, mantenendo un gol di vantaggio in una partita combattuta, chi si farà avanti come Chiellini a suonare la carica? Qualunque cosa accada in Champions League in questa stagione, la reazione di Chiellini dopo aver intercettato in scivolata il cross tesissimo di Son per Kane, sarà una delle immagini più belle e durature della competizione. È stato un momento che mi ha fatto saltare fuori dal mio posto".