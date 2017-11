L'ex presidente del Coni e della Figc, Franco Carraro, è tornato a parlare dopo le dichiarazioni di ieri, aprendo di fatto il secondo capitolo delle proprie dichiarazioni su Calciopoli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, durante la presentazione di "Mai dopo le ventitre", il suo libro, ha analizzato la figura di Guido Rossi, nominato commissario straordinario della federazione per questo caso: "Guido Rossi ha un grande merito e complessivamente ha gestito bene Calciopoli. In maniera rapida e tempestiva ha consentito al campionato di iniziare e alle squadre italiane di essere iscritte alle coppe europee. È stato un chirurgo sul fronte di guerra: ha operato d’urgenza, ha asportato, magari più del dovuto, però ha rimesso in piedi un corpo che tutti pensavano moribondo".



L'ERRORE - Però, subito dopo, ha voluto sottolineare quello che per lui è stato il grande errore commesso, l'attribuzione dello scudetto del 2006: "E' stato sbagliato assegnare lo Scudetto 2006 all’Inter a tavolino. Una scelta molto pesante anche perché un mese dopo Rossi va a fare per la seconda volta il presidente di Telecom, il cui maggiore azionista è Marco Tronchetti Provera, vice-presidente dell’Inter. Non credo alla malafede di Rossi, quanto piuttosto a una sua superficialità".