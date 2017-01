L'Atletico Madrid ha sempre sfornato grandi talenti, soprattutto offensivi: dopo Diego Costa, Fernando Torres, Falcao ed Aguero, ora è il turno di Griezmann e Ferreira Carrasco. Come i loro predecessori, per i due giovani attaccanti suonano insistentemente le sirene della Premier League. Ma se quella tra Griezmann e il Manchester United è una storia da promessi sposi, la vicenda Yannick Carrasco-Chelsea è invece una favola che, come riporta il Daily Star, appartiene alla categoria colpi di fulmine. L'ala belga ha appena firmato un contratto che lo legherà al club spagnolo fino al 2022, ma la clausola di 86 milioni di sterline non sembra probitiva, qualora il Chelsea, Conte ed Abramovic decidano di investire sul talento del ventitreenne.