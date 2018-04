Massimo Carrera, ex vice-allenatore della Juventus oggi allo Spartak Mosca, ha parlato ai microfoni di Itasportpress.it della partita persa dai bianconeri contro il Real Madrid: "Le sconfitte di Juventus e Roma contro Real Madrid e Barcellona ci possono anche stare, anche se il punteggio è stato pesante. Però ogni partita è decisa dagli episodi ed è sempre diversa dalle altre. Non credo che il calcio spagnolo sia superiore di molto a quello italiano anche se Cristiano Ronaldo e Messi dalla loro parte rende tutto è più facile, ma Juventus e Roma hanno giocatori importanti in organico. La squadra bianconera ha fatto una buona partita nel primo tempo, ma poi dopo ha sbagliato qualcosa ed è stata punita dai fuoriclasse del Real Madrid". Su Gianluigi Buffon, poi: "Gigi per me non deve smettere a fine stagione. Io credo che lui ancora abbia fame e stimoli. Se poi non dovesse avere voglia di mettersi in gioco appenda gli scarpini al chiodo. Lo vedrei bene come dirigente di un club o della Nazionale perchè ha carisma e capacità".