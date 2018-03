Massimo Carrera, tecnico dello Spartak Mosca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento Panchina d'Oro 2017, in cui è stato premiato per la conquista del titolo in Russia della scorsa stagione: "Per me è una bella emozione, sono orgoglioso di ricevere questo premio così importante".



Allegri è stato il miglior allenatore del 2017. È d'accordo?

"Penso che abbia dimostrato di essere un grande allenatore, portando la Juventus ad altissimi livelli e sempre in corsa per tutti gli obiettivi".



A tal proposito, come vede la lotta scudetto con il Napoli?

"Lo scudetto probabilmente si deciderà nello scontro diretto. Il Napoli, non avendo più coppe, parte avvantaggiato ma la Juve dà sempre il massimo in ogni impegno".



Come sta andando l'esperienza allo Spartak?

"È un'esperienza bellissima e molto importante, mi confronto con una cultura completamente diversa. Futuro in Italia? Penso solo alla prossima partita".



Cosa pensi del nuovo corso della Nazionale? Conte può tornare a essere CT?

"Bisogna formare una famiglia che faccia innamorare di nuovo l'Italia. Formare una squadra che dia anima e cuore per la maglia azzurra. Conte? Ho lavorato con lui e sceglierei sempre lui per il ruolo di CT, ma non so che intenzioni abbia".