"Stiamo lavorando per un obiettivo e mi piace lavorare in silenzio". Frank Cascio è a Palermo per provare a chiudere la trattativa con Zamparini per l'acquisto della società rosanero. L'imprenditore italo-americano cerca di tenere la bocca cucita "e quando sarà il momento di parlare lo faremo, per ora stiamo lavorando seriamente, è un momento delicato ma siamo fidiciosi che si possa fare qualcosa". Già lo scorso anno Cascio aveva mostrato il proprio interesse per il Palermo ma non se ne fece nulla. "Zamparini è stato perfetto con me durante questa trattativa a cui lavoriamo da sei mesi, c'è la volontà di fare qualcosa ma ancora non è stato fatto niente anche se sono contento del punto in cui siamo".