Alla fine, il TAS di Losanna si è pronunciato. L'Inter "batte" il Sunderland nel caso Alvarez e porta a casa 10,5 milioni di euro. Contenzioso, quello tra nerazzurri e black cats, che andava avanti da tempo, dal 2015 precisamente, con il club inglese che nell'estate del 2014 prelevò il trequartista argentino in prestito con obbligo di riscatto, fissato proprio a 10,5 milioni, in caso di salvezza. Una volta ottenuta la permanenza in Premier League, il Sunderland decise però di non versare la cifra stabilita: dopo anni, l'Inter ottiene giustizia. Insieme a 10,5 milioni