Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, parla ai microfoni di Premium Sport: "Perché tanti infortuni? Gli impegni infrasettimanali ci sono costati molte defezioni; poi c'è stata anche sfortuna ma ora pensiamo a chiudere l'anno nel migliore dei modi. Berardi? Siamo stati noi i primi a scherzarci su, non c'è nessun caso; lui sta lavorando duro per recuperare e col mese di gennaio sarà disponibile per la squadra. Sono convinto che nel momento in cui avremo la rosa completa riusciremo a recuperare i punti persi nella fase iniziale. Sarà difficile, ma sono certo che con la volontà ce la faremo".