“Juventus Football Club ha fiducia nella giustizia sportiva”.No, cara e amatissima Juve, non condivido. Su questo passaggio della nota societaria, scritta subito dopo la condanna di 1° grado nei confronti di Presidente e club da parte del Tribunale federale per la nota vicenda biglietti, dissento in toto.della Procura sportiva. Cosa deve ancora capitarci per far cambiare opinione anche alla dirigenza bianconera dopo quanto avvenuto dal 2006 ad oggi?(insultato in quasi tutti gli stadi) per quelli di discriminazione territoriale, persino per i coretti scemi di 100 bambini e la squalifica di Conte, fatto passare come il simbolo del calcio-scommesse in Italia?