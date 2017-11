La Gazzetta dello Sport racconta i retroscena della 'spedizione' di Giovanni Fiorentino, collaboratore del Procuratore Federale Pecoraro, presso gli uffici della Filmauro nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Figc sul Napoli ed il caso biglietti. Due ore scarse, un’audizione dai toni garbati, in un clima di cordialità, che – però – non sminuisce la gravità delle vicende oggetto del procedimento: biglietti delle partite del Napoli finiti nelle mani di esponenti della criminalità organizzata. .

Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato in quello che è parso molto più un interrogatorio a suo favore e non contro il numero uno della SSC Napoli. "Estraneo ai fatti", così il presidente si è dichiarato di fronte alle domande relative alla vendita di biglietti finita nelle mani di esponenti della criminalità organizzata.