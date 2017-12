La Juventus rischia una multa da un minimo di 40mila a un massimo di 200mila euro per il caso biglietti. Come riporta l'edizione torinese de il Corriere della Sera​, agli esiti del processo che ha visto coinvolto anche il presidente Andrea Agnelli sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in curva, il club bianconero avrebbe violato le disposizioni della legge numero 41 del 2007 che regola i rapporti tra società e tifosi. Il prefetto Renato Saccone dovrà quindi decidere se applicare o meno la sanzione, che rientra nel campo amministrativo e non ha a che vedere con l'ammenda di 600.000 euro decisa il 18 dicembre scorso dalla corte federale d’appello della Federcalcio, e relativa al processo sportivo. La decisione è attesa per l'inizio del 2018, ma c'è un precedente che potrebbe pesare nella decisione: nel 2014 l'Atalanta fu multata per 66mila euro per aver favorito i gruppi nella curva nell'acquisto dei biglietti.