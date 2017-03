Continua a tenere banco il caso De Laurentiis riguardo le accuse del Presidente del Napoli contro i giornalisti della Gazzetta dello Sport, in particolare Mimmo Malfitano.



E' arrivato il comunicato di solidarietà della Figc nei confronti di Malfitano: "La FIGC esprime massima solidarietà al giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano e condanna fermamente le intimidazioni nonché qualsiasi forma di violenza fisica e verbale che inquini il mondo del calcio italiano".



La stessa Rosea riporta le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni: "Le parole di De Laurentiis? Certe considerazioni non vanno bene, anche in considerazione del fatto che l'Ussi è un'associazione benemerita del Coni. De Laurentiis mi ha garantito che sul sito del Napoli c'è già la totale solidarietà verso il vostro collega Malfitano che è stato oggetto di attenzioni non benevole. Bisogna riportare tutto, anche le critiche, nel giusto contesto".