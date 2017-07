Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma continua a tenere banco in casa Milan.. Il nodo resta sempre Mino Raiola, tra la lauta commissione richiesta e le clausole rescissorie da inserire nel contratto.Nella conferenza stampa di ieri, Marco Fassone ha confermato che l'offerta al proprio gioiello è stata migliorata:. Cifre importanti, per molti tifosi considerate fin troppo esose per un ragazzo che ha compiuto da poco 18 anni. Lo sforzo profuso è l'ultimo tentativo che il Milan vuole fare, lanciando anche un altro ultimatum:Nel contratto è prevista una doppia clausola rescissoria: 50 milioni di euro se il Milan non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, 100 milioni se invece entrerà a far parte della fase a gironi della Champions. Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.comUna richiesta che ha generato l'irritazione dell'entourage che invece la pretende aperta anche per il mercato italiano. La sensazione è che alla fine si possa arrivare a questo tanto atteso e tormentato rinnovo ma la tensione resta e per questo ieri il Milan ieri si è cautelato chiedendo ufficialmente Pepe Reina al Napoli.