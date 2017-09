La Gazzetta dello Sport svela il malumore di Hamsik in casa Napoli: "Eppure, Hamsik è a un passo da un traguardo importante, gli manca soltanto un gol per migliorare il record di reti segnati da un giocatore nella storia del club che, al momento, condivide con Diego Maradona. Sono 115 le reti che ha sommato nei suoi 10 anni di Napoli ed il nuovo obbiettivo potrebbe motivarlo in questo momento di scarso rendimento. Lui se ne sta tranquillo, ha accettato tutte e sei le sostituzioni volute dall’allenatore, ma per lui ha parlato il manager che ha criticato il modo di fare di Sarri, segno che pure il giocatore non sarà contento di questo trend"