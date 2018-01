Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, è stato vittima di un episodio di razzismo nella sfida con il Cagliari. Queste le parole di Lilian Thuram, ex bianconero, che parla all'AFP: "Non stiamo affrontando la questione del razzismo come dovrebbe essere affrontata. Perché l'arbitro non ha fermato la partita? Perché i giocatori bianchi non hanno lasciato il campo quando Matuidi è stato insultato? Se nessuno pone queste domande, la situazione rimarrà la stessa di 20 anni fa. Quando non sperimenti il razzismo, tendi a credere che non ti riguardi, ma invece riguarda tutti".