Kevin De Bruyne non vede un Belgio senza Radja Nainggolan. Per centrocampista del Manchester City, intervistato da VTM Stadion, il romanista è uno dei punti forti dei Diavoli Rossi, una pedina fondamentale anche per il torneo in Russia: “Lo porterei sempre al Mondiale”, ha dichiarato. E non importa se il giallorosso a Capodanno è finito tra le polemiche per quella diretta Instagram nella quale beveva, fumava e bestemmiava: “Non è una persona cattiva – sottolinea De Bruyne -, a volte è troppo buono e troppo onesto. E questa onestà a volte lo mette nei guai”.