Il trasferimento più caro della storia, quello che ha portato Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United per oltre 100 milioni di euro non smette di scatenare polemiche. Dopo le rivelazioni di Football Leaks che hanno portato a galla tutte le cifre delle commissioni intascate da Mino Raiola per l'operazione, ora arrivano direttamente dalla FIFA le notizie più allarmanti per i tifosi bianconeri.



APERTA UN'INDAGINE - ESPN ha infatti svelato, grazie ad una testimonianza diretta dalla FIFA, che il trasferimento è stato messo sotto stretta osservazione della FIFA che ha assolto il Manchester United, ma ha invece aperto una nuova indagine che riguarda la Juventus e l'agente Mino Raiola.



VIOLAZIONE DELLE LEGGI SULLA TPO - La camera di indagine della FIFA ha infatti chiesto già a maggio la documentazione relativa al trasferimento sia alla Juventus che al Manchester United. Dopo gli accertamenti il Manchester United è stato assolto mentre è stato aperto un fascicolo che riguarda la Juventus e Mino Raiola per una possibile violazione delle regole FIFA sulle Thirdy Party Ownership.



LE POSSIBILI PENALIZZAZIONI - Se il club bianconero sarà ritenuto colpevole alla fine delle indagini, la FIFA applicherà subito una sanzione alla Juventus che secondo ESPN può andare dalla semplice multa fino ad un blocco sul mercato.