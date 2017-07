Nuovo capitolo della vicenda Patrik Schick. A parlare questa volta è Antonio Romei, braccio destro del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Queste le sue dichiarazioni, riportate da La Gazzetta dello Sport: “Per noi è tutto fatto e il giocatore è idoneo, c’è soltanto da depositare in lega il contratto. Schick si è sottoposto alle visite mediche durante l’Europeo Under 21, mica ieri…”.



JUVE VIGILE - La Sampdoria è disponibile a discutere una modifica della formula dell’affare, ma la Juventus dovrà prestare attenzione alla concorrenza: in questa fase di stallo potrebbe tornare a sorpresa l’interesse del Paris Saint-Germain, che offriva più soldi alla Sampdoria per il cartellino del giocatore.