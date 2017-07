Il caso-Zapata ha tenuto banco in casa Napoli nella giornata odierna. L'attaccante colombiano non si è allenato in gruppo e qualcuno ha subito pensato a un segnale di rottura con il club in vista di un'immediata cessione. La società, però, ha spiegato in una nota ufficiale la situazione: "Zapata oggi ha usufruito di un permesso e si è allenato da solo nel pomeriggio".