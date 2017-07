La trattativa con il Cagliari è sfumata un paio di giorni fa e per Antonio Cassano c’è di nuovo il Verona in prima fila. Il talento barese può essere il colpo a sorpresa dell’Hellas e nelle prossime ore sono attesi gli sviluppi decisivi per chiudere l’affare. Il ritorno alla carica dei gialloblù riporta il Verona in testa nelle scommesse sulla nuova squadra di Fantantonio: sul tabellone Snai l’offerta è stata più che dimezzata, da 5,00 a 2,25, in netto vantaggio su tutte le altre opzioni. A partire dal Parma, di cui si era parlato parecchio un paio di settimane fa, ma ora dato a 7,00. La pista estera (i quotisti non specificano quale squadre) si gioca a 12,00, Entella e Crotone valgono 15,00.