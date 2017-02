Antonio Cassano dice no alla Virtus Entella. L'attaccante svincolatosi dalla Sampdoria decide di non ripartire dalla Serie B, nonostante la corte, di vecchia data, del club ligure. Domani chiude il mercato degli svincolati e, salvo sorprese, FantAntonio non firmerà con nessuno, aspettando un club pronto a puntare su di lui per la prossima stagione.



Sul giocatore c'era anche l'interesse dei New York Cosmos, nuova squadra di Amauri, ma l'ex 99 blucerchiato non è tentato da un'altra avventura all'estero.