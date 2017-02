Un futuro ancora tutto da decifrare, tra il corteggiamento dell'Entella e la voglia di Antonio Cassano di essere ancora protagonista in Serie A. L'ultimo giorno utile per accasarsi in una qualche squadra è oggi, e Fantantonio sembra aver rigettato al mittente la proposta del club di Chiavari, che avrebbe fatto follie per il numero 99 ex Sampdoria.



Oltretutto, domenica si era sparsa la voce di un contatto e di un incontro tra le parti per discutere del futuro: "Di domenica? Mi ci vorrebbe la gru per spostarmi... Anche a me sono arrivate delle telefonate, di amici, 'ho letto che vai all'Entella'. Volete sapere che ho fatto? Mi sono svegliato in tarda mattinata. Precisamente attorno alle 13 stavo guardando Palermo-Sampdoria e poi alle 16.15 mi sono ripiazzato davanti alla televisione per vedere il Barcellona..." ha detto Cassano ieri a Bogliasco. "Io ho sempre contatti con l'Entella. Con Tonino Gozzi. E' una persona squisita. Se ci siamo visti? Sì, anche lunedì o martedì scorso. Se ci siamo sentiti? Si, anche sabato e domenica" prosegue il fantasista barese, come riporta Il Secolo XIX.



Cassano protagonista di un siparietto anche con il portiere della Sampdoria Viviano, che uscendo dagli spogliatoi del Mugnaini ha scherzato con l'attaccante: "Io dico che alla fine ci vai all'Entella" "E dici male" è la risposta di Fantantonio. "Io sento di poter ancora giocare nel campionato dove stai tu. Io magari le cazzate le faccio, ma non le dico". La proposta dell'Entella a Cassano era un contratto da tre anni e mezzo, secondo il quotidiano genovese: centomila euro subito, da qui a giugno, e 330.000 a stagione per altri tre anni. Cassano sembra aver rifiutato proprio a causa della sua voglia di rimanere protagonista nel massimo campionato italiano.



Nel futuro del numero 99 potrebbe esserci ancora la Sampdoria. Seppur Primavera. Ieri Cassano ha incrociato Ferrero, a cui ha chiesto la disponibilità per continuare ad allenarsi con i ragazzi di Pedone. Proposta a cui Ferrero ha dato la sua disponibilità, ribadita a Romei che ha accettato. Il futuro di Cassano potrebbe essere quindi ancora 'blucerchiato'. Almeno sino a giugno, quando cercherà un'altra sfida, magari in A.