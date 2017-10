Antonio Cassano, ospite della trasmissione Chi Ha Incastrato Peter Pan in onda su Canale 5, ha risposto ad alcune domande dei bambini e del conduttore Paolo Bonolis: "Una squadra che non mi piace? La Juventus, non mi va a genio perché vince tanto. Ho rifiutato la Juve tre volte, perché i loro giocatori rispondono sempre ai comandi e io non sono un tipo del genere. Ma va bene così, sono felice di essere interista. Qual è la squadra a cui mi è piaciuto di più segnare? Sempre la Juve”.