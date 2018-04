Con una lunga intervista concessa a Roma Tv, l'ex attaccante giallorosso e della Sampdoria, Antonio Cassano, ha commentato l'attuale momento giallorosso:



IL RITORNO A ROMA - "Bell'effetto, sono passati tredici anni. Mi sono emozionato, un po' di cose sono cambiate, altre sono rimaste. Ho salutato Francesco e Vito Scala, che mi hanno dato una strada importante, soprattutto di crescita".



TOTTI - "Totti? È un collante importante per il futuro della Roma, chiunque sa chi è e cosa ha rappresentato. Quando dice una cosa, tutti lo ascoltano, poco ma sicuro. È sempre tranquillo e sereno, ma non lo so vedere con la giacca. Con gli scarpini si divertiva e ci faceva divertire".



DI FRANCESCO - "La Roma ha un allenatore fantastico e un ragazzo per bene. Sta cercando il modo di dare la sua impronta. Allenare a Roma, avere la pressione di Roma è diverso dalle altre piazza d'Italia e del mondo. Eusebio ha grande personalità, ha le sue idee e nessuno gliele toglie".



QUANTO VALE LA ROMA? - "Oggi come oggi è una delle migliori 8 in Europa, in campionato ha alti e bassi ma sta facendo molto bene".



SCHICK - "Schick? Nei prossimi 10-12 anni farà la differenza a livello internazionale. Ha un talento da fenomeno, l'ho visto a Genova, giocava con me. È un ragazzo serissimo, vedrete che vi farà tanto divertire. Ha avuto problematiche, un paio di infortuni.



RITIRO - "Da quando ho smesso col calcio non sono mai andato allo stadio. Porto i miei figli e mia moglie. Non potevo scegliere meglio dell'Olimpico con il Barcellona. Mi verranno rimpianti, ma non bisogna mai guardare indietro. La Roma avrà un tifoso in più, sono io".