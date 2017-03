Antonio Cassano è stato messo alla porta dalla Sampdoria, chiudendogli le porte di Bogliasco non permettendogli così di allenarsi. C'è un club che si fa avanti per Fantantonio, pronto a mettere a disposizione dell'ex Roma, Milan, Inter e Real Madrid il centro sportivo: "Senza voler dare giudizi sui contrasti che negli anni hanno coinvolto la società Sampdoria e il calciatore Antonio Cassano, l'A.S.D. Unione Sampierdarenese sarebbe lieta di mettere a disposizione il proprio impianto per poter fare allenare il giocatore, non potendone non apprezzare le straordinarie doti tecniche". La Sampierdarenese milita in Prima Categoria