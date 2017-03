Praticamente sempre tra i migliori in campo. Francesco Cassata sta conquistando le attenzioni di tantissimi club, è determinante nel cuore del centrocampo dell'Ascoli, un'ottima stagione in prestito dalla Juventus. Pronta a puntare forte sull'ennesimo talento prodotto dal proprio settore giovanile: Cassata è un classe 1997, ha totalizzato ben 27 presenze, sta dimostrando qualità e personalità, i paragoni con Marchisio sono continui perché in prospettiva c'è margine per una crescita importante. Ecco perché i dirigenti bianconeri lo stanno apprezzando ad Ascoli e dovranno pensare a blindarlo, con il contratto in scadenza nel 2018. Se ne sono accorti all'estero, si è parlato di Liverpool e non solo. Cassata ha mercato, la Juve ci punta. E lui continua a convincere ad Ascoli...