La prestazione di San Siro è la cartolina, perfetta. Ma la stagione di Danilo Cataldi in prestito al Benevento - senza riscatto, vista la retrocessione - è stata decisamente positiva: il centrocampista ha scelto di rimettersi in gioco ed essere protagonista, è cresciuto ancora guadagnandosi la stima di tanti addetti ai lavori. La sua annata dice fin qui 26 presenze, un gol e tre assist, la media voto che supera il 6 (niente male per la zona retrocessione), un leader nella mediana di De Zerbi che lo ha sempre utilizzato con massima fiducia, personalità e piedi buoni. Non è un caso se l'allenatore ha bloccato la sua cessione a gennaio, quando tante squadre lo hanno richiesto. Adesso rientrerà alla Lazio, il mercato ha già dato segnali, occhi puntati su Cataldi. In crescita netta...