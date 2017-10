Rinnovo in arrivo per Matteo Pisseri , portiere del Catania classe 1991. “Vi do in anteprima una notizia, Pisseri ha firmato il rinnovo del contratto. Se uno o due anni? Ci sono delle clausole che non voglio dirvi. Il mio sogno è di vederlo giocare nella massima serie” è l'annuncio che l'ad etneo Pietro Lo Monaco ha dato dalle colonne de La Sicilia .