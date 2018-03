Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania, confermato nonostante le voci che lo vedevano vicino al'esonero, parla in conferenza stampa: "Sono sereno, tranquillo e carico più che mai. Mi sento un kamikaze (ride NdR), riparto con più certezze di prima. Col Siracusa non sarà una questione di formazioni, schemi o moduli ma un match in cui bisogna rivendicare il nostro essere maschi. Devono emergere delle qualità che hanno la priorità dopo Monopoli su ogni discorso tattico e tecnico. Da parte di tutti noi deve esserci la voglia di riscattare una giornata che non potrò mai dimenticare, nemmeno se un giorno allenerò il Real Madrid. Siamo chiamati a mettere in mostra la nostra mascolinità, senza se e senza ma".