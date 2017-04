Approdato alla Juventus dopo un’esperienza ventennale nell’AC Siena, il dottor Andrea Causarano ha ricoperto il ruolo di medico sociale della prima squadra per due stagioni. Dal 2014 al 2016, il biennio del “doppio Double” bianconero (scudetto e Coppa Italia conquistati per due anni consecutivi, più la Supercoppa italiana del 2015) ha visto anche nella sua competenza un elemento fondamentale per giungere al trionfo. Oggi - dopo l’addio alla Signora della scorsa estate - Causarano è tornato nella sua Siena, dove continua a lavorare come Direttore Sanitario del Centro medico Performance. IlBiancoNero.com lo ha intervistato in esclusiva, esplorando insieme a lui i retroscena di queste ultime, fantastiche, stagioni.





Partiamo dall’inizio: dopo venti anni nella Robur, nell’estate 2014 riceve la chiamata della Juve. In che circostanze è arrivata quella proposta?



La possibilità di andare a Torino si è materializzata precisamente nel giugno 2014. C’è stata una prima chiamata informale a maggio, alla fine del campionato: durante la programmazione per l’anno successivo, tra i vari summit dirigenziali, uno riguarda proprio lo staff medico. Il dottor Stesina avrebbe lasciato l’incarico e quindi si liberava un posto. Ero facilitato dal fatto che il mio collega e amico dottor Tencone mi conosceva da tempo per vari rapporti avuti con il Siena. Tra l’altro conoscevo bene anche l’altro collega, dottor Stefanini e il direttore Marotta, incrociato molte volte sul campo nelle partite contro la Juve, ma anche contro la Sampdoria. E poi avrei ritrovato anche Conte, allenatore con cui avevo già lavorato due anni.



