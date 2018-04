Caro Andrea , lo sai che ho sempre avuto una forte simpatia e stima per te , mi avete giudicato un tifoso diverso da tutti gli altri , che mettevano le offese sui muri dello stadio . Mi sono sentito ancora il ragazzo tifoso e non posso dimenticarmi di tutti sacrifici che ho fatto per non perdere una partita della Fiorentina ...... LUNEDÌ AVRÒ IL PRIMO GIUDIZIO IN TRIBUNALE CONTRO DI ME DA I DELLA VALLE...... ma perché ? L’amore è il tifo sono condannabili ? Non credo poiché sono gesti di grande affezione . #fiorentina #amore #la #mia #citta

Un post condiviso da Roberto Cavalli Official (@robertocavalli) in data: Apr 21, 2018 at 1:03 PDT